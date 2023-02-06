Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером»

Бывший футболист Антонио Кассано поделился мнением о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью никогда не был великим тренером — он просто знал, как играть со СМИ и был отличным коммуникатором. Он отлично справляется с сильными игроками, а с не очень сильными у него не получается. Слишком легко просто быть дружелюбным с великими игроками», — цитирует Кассано Football Italia.

После 21 тура «Рома» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.