Каспер Шмайхель признан лучшим футболистом Дании в 2019 году

Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель стал лучшим игроком Дании по итогам 2019 года, информирует пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне 33-летний Шмайхель провел в общей сложности 29 матчей и пропустил 23 гола. Голкипер также является основным вратарем сборной Дании.