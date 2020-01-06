Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Каспер Шмайхель признан лучшим футболистом Дании в 2019 году

18:14
Теги:

Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель стал лучшим игроком Дании по итогам 2019 года, информирует пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне 33-летний Шмайхель провел в общей сложности 29 матчей и пропустил 23 гола. Голкипер также является основным вратарем сборной Дании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир