Каспер Шмайхель признан лучшим футболистом Дании в 2019 году
18:14
Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель стал лучшим игроком Дании по итогам 2019 года, информирует пресс-служба УЕФА.
В текущем сезоне 33-летний Шмайхель провел в общей сложности 29 матчей и пропустил 23 гола. Голкипер также является основным вратарем сборной Дании.
?? Каспер Шмейхель — лучший футболист Дании 2019 года! ?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/pmAF95Lir4— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) January 6, 2020
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