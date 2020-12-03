Касильяс — Роналду: «Всего 750 голов в карьере? Мог бы и лучше»
12:31
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс пошутил по поводу того, что его бывший партнер по команде и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере.
«Всего 750? Ты мог бы и лучше», — написал в Twitter Касильяс.
Only 750? You can do better!! ? https://t.co/7UecYADeXe— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 3, 2020
Роналду забил 750-й мяч в карьере в матче против киевского «Динамо» (3:0). Также, португалец побил рекорд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, забив 71-й гол в домашних матчах Лиги чемпионов в карьере.
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