Касерес заразился коронавирусом

Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает Sport.es, 33-летний уругваец является одним из заразившихся игроков итальянского клуба.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 12 на 13 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 330 008 человек. Умерших — 291 911, выздоровевших — 1 575 554.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 12 мая всего зарегистрировано 232 243 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.