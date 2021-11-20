Каррера заявил, что ждет интересного предложения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что готов вернуться к работе.

Последнем местом работы 57-летнего итальянского специалист был клуб серии C «Бари». Однако там он провел чуть больше двух месяцев, после чего был уволен.

«Я играл в «Бари» пять лет, поэтому я согласился без раздумий. Однако не всегда удается сделать то, что задумываешь. Я готов, жду интересного предложения», — приводит слова Карреры Tuttomercatoweb.

Напомним, что Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. В 2017 году команда под его руководством впервые за 16 лет стала чемпионом. После «Спартака» Каррера возглавил АЕК.