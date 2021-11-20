Каррера заявил, что ждет интересного предложения
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что готов вернуться к работе.
Последнем местом работы 57-летнего итальянского специалист был клуб серии C «Бари». Однако там он провел чуть больше двух месяцев, после чего был уволен.
«Я играл в «Бари» пять лет, поэтому я согласился без раздумий. Однако не всегда удается сделать то, что задумываешь. Я готов, жду интересного предложения», — приводит слова Карреры Tuttomercatoweb.
Напомним, что Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. В 2017 году команда под его руководством впервые за 16 лет стала чемпионом. После «Спартака» Каррера возглавил АЕК.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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