Каррера заявил, что не вел переговоров с "Ювентусом". И снова вспомнил про Россию

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Ювентус".

– "Ювентус"? Я рад, что кто-то вспоминает меня, но у меня не было никаких контактов с клубом, – цитирует Карреру Napoli Magazine.​ – У меня не было бы проблем в общении с Аньелли, Недведом и Паратичи, но я никого не тренировал самостоятельно в Италии, хотя и поработал вместе с таким великим тренером, как Антони Конте. Может быть, у меня могло бы быть преимущество, но я понимаю, к тот же Симоне Индзаги тоже хорошо дружит с Паратичи.

Воссоединение с Конте? Я сейчас ищу работу в качестве первого тренера, как это было в России, мне это понравилось.

До работы в "Спартаке" 55-летний Каррера был ассистеном Антонио Конте в туринском клубе и в сборной Италии​.