Каррера считает, что Миранчуку нужно остаться в «Торино»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о будущем российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Права на игрока принадлежат «Аталанте».

«В Турине он нашел возможность показать свои качества на высоком уровне. Если бы я был на месте Алексея, я бы остался в «Торино», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний хавбек отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами в 21 матче во всех соревнованиях.