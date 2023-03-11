Каррера считает, что Миранчуку нужно остаться в «Торино»
Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о будущем российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Права на игрока принадлежат «Аталанте».
«В Турине он нашел возможность показать свои качества на высоком уровне. Если бы я был на месте Алексея, я бы остался в «Торино», — цитирует Карреру «РБ Спорт».
В этом сезоне 27-летний хавбек отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами в 21 матче во всех соревнованиях.
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|
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|25
|6
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|28
|
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|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|
16
|Салернитана
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|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|
18
|Верона
|25
|4
|6
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|20-37
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19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
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|
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38 тур
|10.03
|22:45
|
Специя – Интер
|2 : 1
|11.03
|17:00
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|11.03
|20:00
|
Наполи – Аталанта
|- : -
|11.03
|22:45
|
Болонья – Лацио
|- : -
|12.03
|14:30
|
Лечче – Торино
|- : -
|12.03
|17:00
|
Кремонезе – Фиорентина
|- : -
|12.03
|17:00
|
Верона – Монца
|- : -
|12.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|12.03
|22:45
|
Ювентус – Сампдория
|- : -
|13.03
|22:45
|
Милан – Салернитана
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Наполи
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Интер
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Лацио
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|1
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