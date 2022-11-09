Каррера рассказал, что до июня 2023 года не может выезжать за пределы Италии и за это время у него было много предложений из-за границы

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, что до следующего июня не имеет возможности выезжать за пределы Италии, и ответил на вопрос, готов ли будет вновь работать ассистентом Антонио Конте, если тот его позовет в штаб «Тоттенхэма».

— С Конте сейчас общаетесь?

— Иногда перекидываемся сообщениями. Но не каждую неделю.

— В «Тоттенхэм» к нему не приезжали?

— Нет, так как сейчас по определенным личным обстоятельствам не могу выезжать за пределы Италии. Я должен оставаться в стране до июня 2023 года. Очень жаль, что это так, поскольку получал много предложений из-за границы, но не могу ими воспользоваться.

— Если в июне, когда вам можно будет выезжать за границу, Конте предложил бы вам вернуться в его штаб — согласились бы? Или видите себя только главным тренером?

— Да, наверное, пошел бы. Знаю, как Антонио работает, но у него всегда есть чему поучиться. Так что почему бы и нет?