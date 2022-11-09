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Сегодня, 06:00

Каррера рассказал, что до июня 2023 года не может выезжать за пределы Италии и за это время у него было много предложений из-за границы

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, что до следующего июня не имеет возможности выезжать за пределы Италии, и ответил на вопрос, готов ли будет вновь работать ассистентом Антонио Конте, если тот его позовет в штаб «Тоттенхэма».

— С Конте сейчас общаетесь?

— Иногда перекидываемся сообщениями. Но не каждую неделю.

— В «Тоттенхэм» к нему не приезжали?

— Нет, так как сейчас по определенным личным обстоятельствам не могу выезжать за пределы Италии. Я должен оставаться в стране до июня 2023 года. Очень жаль, что это так, поскольку получал много предложений из-за границы, но не могу ими воспользоваться.

— Если в июне, когда вам можно будет выезжать за границу, Конте предложил бы вам вернуться в его штаб — согласились бы? Или видите себя только главным тренером?

— Да, наверное, пошел бы. Знаю, как Антонио работает, но у него всегда есть чему поучиться. Так что почему бы и нет?

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
Футбол
Массимо Каррера
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 Милан 14 9 3 2 27-14 30
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
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 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
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 Интер 13 8 0 5 25-19 24
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 Торино 13 5 2 6 13-16 17
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 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
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 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
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 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
18
 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
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 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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 - : -
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