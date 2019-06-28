Каррера провел аналогию между Роналду и Конте

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сравнил роль Антонио Конте в "Интере" с нападающим Криштиану Роналду в "Ювентусе"​, сообщает ITASportPress.

– Конте обладает теми качествами, которые помогут ему бороться за победу в чемпионате Италии. Такое было в "Ювентусе". Конте имеет решающее значение для "Интера", такое можно сравнить с Роналду для "Ювентуса". "Интер" поборется за титул в серии А, – приводит слова Карреры ITASportPress.

Каррера был помощником главного тренера "Ювентуса". Последним местом его работы был "Спартак", с которым он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

Каррера считает, что его слишком рано уволили из "Спартака"