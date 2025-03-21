Каррера о возможном назначении Тедеско или Манчини в «Ювентус»: «Результаты у клуба плохие, не соответствуют амбициям»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении Доменико Тедеско или Роберто Манчини на пост главного тренера «Ювентуса» вместо Тиагу Мотты. Ранее об этом сообщило издание Football Italia.

«Результаты «Ювентуса» в этом сезоне плохие, не соответствуют амбициям клуба. Но руководство клуба уже дала свои оценки в начале года, установив цели на этот сезон. От руководства также зависит возможная смена главного тренера, какие планы они строят в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее «Ювентус» потерпел два крупных подряд поражения в серии А — от «Аталанты» (0:4) и «Фиорентины» (0:3). После 29 туров команда с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице.