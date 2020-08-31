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Каррера прокомментировал трансфер Миранчука в «Аталанту»

15:50
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера , ныне возглавляющий АЕК, оценил переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

Напомним, что 56-летний специалист на протяжении 7 лет был капитаном и лидером команды из Бергамо, в составе которой провел 207 матчей.

— Думаю, Алексей Миранчук способен здорово проявить себя в «Аталанте», — сказал Каррера. — У него есть для этого все необходимые качества. Он вполне способен конкурировать с лидерами атаки Аталанты: Гомесом, Малиновским, Пашаличем и другими. Надеюсь, с ним команда станет еще сильнее и сможет побороться за скудетто в следующем сезоне. (Артем Калинин)

Ранее «Локомотив» объявил, что достиг договоренности с итальянским клубом о трансфере 24-летнего россиянина. Миранчук пройдет медобследование, после чего официально будет объявлено о переходе.

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