Каррера прокомментировал трансфер Миранчука в «Аталанту»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера , ныне возглавляющий АЕК, оценил переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

Напомним, что 56-летний специалист на протяжении 7 лет был капитаном и лидером команды из Бергамо, в составе которой провел 207 матчей.

— Думаю, Алексей Миранчук способен здорово проявить себя в «Аталанте», — сказал Каррера. — У него есть для этого все необходимые качества. Он вполне способен конкурировать с лидерами атаки Аталанты: Гомесом, Малиновским, Пашаличем и другими. Надеюсь, с ним команда станет еще сильнее и сможет побороться за скудетто в следующем сезоне. (Артем Калинин)

Ранее «Локомотив» объявил, что достиг договоренности с итальянским клубом о трансфере 24-летнего россиянина. Миранчук пройдет медобследование, после чего официально будет объявлено о переходе.