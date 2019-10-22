Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог возглавить «Дженоа». Во вторник, 22 октября, генуэзцы объявили о назначении Тиагу Мотты на этот пост.

— Да, это было бы возможно, но, к сожалению, «Дженоа» выбрал другого тренера, — сказал Каррера в эфире канала «Матч ТВ». — Увы, так вышло.

Работа в России? Это не от меня зависит, а от того, захочет ли кто-то поработать со мной. Я прекрасно провел время в России, буду рад вернуться.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018-го. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок-2017.

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