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Сегодня, 09:31

Каррера пожелал удачи Боккетти в «Вероне»

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Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожелал удачи Сальвадоре Боккетти в «Вероне» на должности главного тренера.

«Поздравил его с назначение в «Верону». Для него это новое приключение! Я не знаю, что получится из этого, но желаю ему удачи», — сказал Каррера корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.

Боккетти провел за «Спартак» 115 матчей, он становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.

Сальваторе Боккетти
ФК Верона
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 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
2
 Аталанта 9 6 3 0 14-5 21
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
8
 Ювентус 9 3 4 2 12-7 13
9
 Сассуоло 9 3 3 3 11-10 12
10
 Торино 9 3 2 4 8-11 11
11
 Салернитана 9 2 4 3 12-14 10
12
 Монца 9 3 1 5 9-14 10
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 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
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 Специя 9 2 2 5 7-17 8
15
 Эмполи 9 1 5 3 8-11 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 - : -
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
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Аталанта – Сассуоло
 - : -
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Интер – Салернитана
 - : -
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Лацио – Удинезе
 - : -
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Специя – Кремонезе
 - : -
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 - : -
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Чиро Иммобиле

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 6
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П
Сергей Милинкович-Савич

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Жерар Деулофеу

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Роберто Перейра

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Лечче

 9 1 3
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