Каррера — об увольнении Боккетти из «Монцы»: «У команды была очень непростая ситуация»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отставку Сальваторе Боккетти с поста главного тренера «Монцы».
«У команды была очень непростая ситуация. А когда ты не можешь выйти на трансферный рынок, чтобы улучшить состав команды, все становится еще сложнее. Желаю Сальваторе как можно скорее найти новую работу, у него есть все, чтобы стать квалифицированным тренером», — приводит слова Карреры «ВсеПроСпорт».
Итальянец возглавил «Монцу» 23 декабря, подписав контракт до лета 2027 года. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одержала одну победу. На посту главного тренера 38-летнего Боккетти сменит Алессандро Неста.
Источник: ВсеПроСпорт
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|40-53
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|
15
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|38
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|14
|41-50
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|41-51
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|22.05
|21:45
|Фиорентина – Аталанта
|1 : 1
|23.05
|19:00
|Болонья – Интер
|3 : 3
|23.05
|21:45
|Лацио – Пиза
|2 : 1
|24.05
|16:00
|Парма – Сассуоло
|1 : 0
|24.05
|19:00
|Наполи – Удинезе
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Милан – Кальяри
|1 : 2
|24.05
|21:45
|Кремонезе – Комо
|1 : 4
|24.05
|21:45
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|1 : 0
|24.05
|21:45
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|24.05
|21:45
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|21
|1
|6
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|1
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