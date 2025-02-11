Каррера — об увольнении Боккетти из «Монцы»: «У команды была очень непростая ситуация»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отставку Сальваторе Боккетти с поста главного тренера «Монцы».

«У команды была очень непростая ситуация. А когда ты не можешь выйти на трансферный рынок, чтобы улучшить состав команды, все становится еще сложнее. Желаю Сальваторе как можно скорее найти новую работу, у него есть все, чтобы стать квалифицированным тренером», — приводит слова Карреры «ВсеПроСпорт».

Итальянец возглавил «Монцу» 23 декабря, подписав контракт до лета 2027 года. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одержала одну победу. На посту главного тренера 38-летнего Боккетти сменит Алессандро Неста.