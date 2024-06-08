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Сегодня, 23:15

Каррера отреагировал на информацию о возможном уходе из «Асколи»

Сергей Жуков
корреспондент
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Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе с поста главного тренера «Асколи».

«У меня контракт с клубом еще на год», — сказал Каррера «СЭ».

По информации «СЭ», «Асколи» ведет переговоры о смене хозяина. Владелец Массимо Пульчинелли готов продать клуб американскому фонду, если тот подтвердит серьезность своих намерений.

«Асколи» сыграет в новом сезоне в серии С, и при новых хозяевах у команды будет новый тренер и другие футболисты. Ситуация должна проясниться до конца июня.

ФК Асколи
Массимо Каррера
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«Асколи» может расстаться с Каррерой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
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Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 2 : 1
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 0 : 1
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
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Верона – Интер
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Ювентус

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Виктор Осимхен

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Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 32 1 11
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