Каррера отреагировал на информацию о возможном уходе из «Асколи»

Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе с поста главного тренера «Асколи».

«У меня контракт с клубом еще на год», — сказал Каррера «СЭ».

По информации «СЭ», «Асколи» ведет переговоры о смене хозяина. Владелец Массимо Пульчинелли готов продать клуб американскому фонду, если тот подтвердит серьезность своих намерений.

«Асколи» сыграет в новом сезоне в серии С, и при новых хозяевах у команды будет новый тренер и другие футболисты. Ситуация должна проясниться до конца июня.