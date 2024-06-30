Каррера останется в «Асколи», только если клуб не продадут

«Асколи», вылетевший в серию С, начнет подготовку к новому сезону 15 июля. Пока предполагается, с командой продолжит работу Массимо Каррера — пока он остается главным тренером.

Хозяин клуба Массимо Пульчинелли пытается продать вылетевший из серии В коллектив, однако пока на него нет покупателей. Если «Асколи» так и не будет продан, Каррера начнет сезон-2024/25 в нынешней должности. В случае же продажи уход экс-тренера «Спартака» почти неизбежен.