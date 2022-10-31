Каррера: «Текущий сезон — прекрасная возможность для Миранчука проявить все свои качества!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил для «СЭ» выступление российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

«Связка Миранчука и Влашича — это отлично! Текущий сезон — это прекрасная возможность для Миранчука проявить все свои качества», — сказал Каррера «СЭ».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.