Каррера не считает, что "Ювентусу" нужно увольнять Аллегри

Бывший тренер "Спартака" и "Ювентуса" Массимо Каррера считает, что Массимилиано Аллегри, возглавляющий "Юве", должен продолжать работу.

- Уйдет ли Аллегри в конце сезона? Этого я не знаю. У него действующий контракт с "Ювентусом", и за последние годы он выиграл с командой все, что мог, - цитирует специалиста Tutto Juve. - На мой взгляд, ставить его работу под сомнение неправильно. Не думаю, что чемпионство в Италии при вылете из Лиги чемпионов будет неудачей. "Ювентус" все еще продолжает побеждать. В Италии побеждать непросто, многие недооценивают это.

51-летний Массимилиано Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды - Суперкубок страны. Дважды "Юве" под его руководством доходил до финала Лиги чемпионов.

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