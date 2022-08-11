Каррера назвал «Торино» трамплином для перехода Миранчука в европейский топ-клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Я рад за Миранчука: «Торино» — отличный вариант для его карьеры. Там у него будет шанс по-настоящему раскрыться и показать все свои возможности. Если все пойдет как надо, «Торино» может стать для него трамплином в европейский топ-клуб.

Теперь самое главное, чтобы он хорошо прошел адаптацию в команде и стал игроком основного состава. Тогда этот переход полностью оправдается», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Сегодня, 11 августа, «Торино» арендовал 26-летнего Миранчука у «Аталанты» до конца сезона-2022/23. У туринского клуба есть право выкупа российского футболиста.