Каррера назвал «Торино» трамплином для перехода Миранчука в европейский топ-клуб
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
«Я рад за Миранчука: «Торино» — отличный вариант для его карьеры. Там у него будет шанс по-настоящему раскрыться и показать все свои возможности. Если все пойдет как надо, «Торино» может стать для него трамплином в европейский топ-клуб.
Теперь самое главное, чтобы он хорошо прошел адаптацию в команде и стал игроком основного состава. Тогда этот переход полностью оправдается», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.
Сегодня, 11 августа, «Торино» арендовал 26-летнего Миранчука у «Аталанты» до конца сезона-2022/23. У туринского клуба есть право выкупа российского футболиста.
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11
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0-0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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