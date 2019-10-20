Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Дженоа», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте. Президент генуэзского клуба Энрико Прециози уже провел переговоры с 55-летним специалистом. Каррера присутствовал на матче «Парма» — «Дженоа» (5:1). Еще одним кандидатом на пост главного тренера «грифонов» является бывший рулевой «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018-го. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России-2016/17, бронзовые медали премьер-лиги-2017/18, а также Суперкубок-2017.

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