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Карло Анчелотти: «Срочно позвоню Златану и скажу, что мы его ждем с нетерпением»

19 октября 2019, 23:17
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что хотел бы видеть команде шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Ранее форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» заявил что готов переехать в Неаполь.

— Срочно, прямо сегодня, позвоню Златану и скажу, что мы его ждем с нетерпением, — приводит слова Анчелотти La Gazzetta dello Sport. — А завтра буду ждать его решения.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 29 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.

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