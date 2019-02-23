Карло Анчелотти: "Сейчас я менее жесток на тактическом уровне, чем когда начинал"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти оценил изменения в своих взглядах. Он отметил, что считает владение важным, только если это к чему-то приводит.

– Сейчас я менее жесток на тактическом уровне, чем когда начинал, – приводит Football Italia. – Я по-прежнему привержен принципам организации, высокого темпа и агрессивной защиты, но стал более гибким в плане применения этих принципов. Я думаю, что важно контролировать игру, но это должно привести к чему-то.

Только посмотрите, как изменилась роль вратаря. Статистика говорит сейчас, что игроки с наибольшим количеством касаний – центральные защитники и вратари.

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