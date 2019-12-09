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Карло Анчелотти — о возможном увольнении: «Тренер должен быть готовым ко всему»

18:14
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подчеркнул, что его не пугает возможное увольнение. Неаполитанцы в серии А занимают седьмое место, а в Лиге чемпионов близки к выходу в плей-офф.

— Тренер всегда должен быть готов ко всему, — цитирует A Bola Анчелотти. — Он не может чувствовать себя расслабленным. Я проходил через это во многих клубах, где тренировал. Понятия не имею, как и когда может случиться мое расставание с клубом. Если определенные условия не будут выполнены, вполне нормально, что все решат пойти дальше. Но сейчас я не думаю об этом. Я сосредоточен на команде, которая выкладывается по полной. Я отвечаю за результат. По крайней мере, в Лиге чемпионов у нас все хорошо.

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