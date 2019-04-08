Карло Анчелотти: "Ничья с "Дженоа" - тревожный звонок для "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти - о матче с "Дженоа" (1:1) в 31-м туре чемпионата Италии.

- Я не думаю, что игроки не были сосредоточены на этом матче, потому что мы вообще не говорили об "Арсенале". Мы знал, какие сложности нас могут ждать, но то, что получилось, было неожиданно, - цитирует специалиста Football Italia. - Сейчас мы плохо защищаемся даже в большинстве. Это означает, что мы не можем контролировать матч. Если ты контролируешь мяч, ты не позволяешь соперникам проводить контратаки, разворачиваться и проходить вас. Несомненно, это тревожный звонок для нас. Если мы так будем играть с "Арсеналом", то у нас будут проблемы. Для "Наполи" это необычно. У нас есть четыре дня, чтобы сосредоточиться на базовых вещах, потому что у нас есть проблемы с ними.

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