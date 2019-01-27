Карло Анчелотти: "Наполи" играл вяло, чем помог "Милану"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти - о матче 21-го тура чемпионата Италии против "Милана" (0:0).

- Мы не забили, и мне особо нечего добавить, - цитирует специалиста Football Italia. - В первом тайме мы были слишком мягкими. Во втором тайме мы сыграли лучше, но били прямо по центру. Очень жаль, что мы так сыграли в первом тайме. Несмотря на все преимущество во владении, мы не могли доставить мяч до ворот и пропустили слишком много контратак. У нас не было баланса, мы не контролировали игру. Ожидал, что "Милан" будет играть в эшелонированную оборону, нам было непросто пройти ее. К сожалению, мы своей вялостью облегчили им жизнь.

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