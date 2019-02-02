Карло Анчелотти: "Хамшик хочет играть в Китае"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что полузащитник неаполитанцев Марек Хамшик хочет играть в Китае. Как сообщает Football Italia, 31-летний словак может в ближайшее время перейти в "Далянь Ифан" за 25 миллионов евро.

- В настоящее время идут переговоры, - сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча 22-го тура серии А против "Сампдории" (3:0). - Клуб уважает этого игрока, так как он писал историю "Наполи". Но если он хочет получить еще один опыт, мы должны сделать его счастливым. Мы склонны дать ему то, что он хочет.

В текущем сезоне Хамшик провел 19 матчей за "Наполи", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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