Капуто после дубля в серии A показал надпись «все будет хорошо, сидите дома»

Нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто обратился к болельщикам после матча 26-го тура чемпионата Италии против «Брешиа» (3:0). Из-за эпидемии коронавируса встреча прошла при пустых трибунах. Капуто стал автором дубля.

После игры он поднял листок с надписью: «Все будет хорошо, сидите дома».

Из-за эпидемии коронавируса матчи чемпионата Италии проходят без зрителей, сегодня Итальянский олимпийский комитет выступил с постановлением отменить все спортивные состязания до 3 апреля, данное постановление должно быть утверждено премьер-министром страны.