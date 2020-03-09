Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Капуто после дубля в серии A показал надпись «все будет хорошо, сидите дома»

23:19
Нападающий "Сассуоло" Капуто после дубля в серии A показал надпись «все будет хорошо, сидите дома». Фото ESPN
Нападающий "Сассуоло" Капуто после дубля в серии A показал надпись «все будет хорошо, сидите дома». Фото ESPN
Теги:

Нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто обратился к болельщикам после матча 26-го тура чемпионата Италии против «Брешиа» (3:0). Из-за эпидемии коронавируса встреча прошла при пустых трибунах. Капуто стал автором дубля.

После игры он поднял листок с надписью: «Все будет хорошо, сидите дома».

Из-за эпидемии коронавируса матчи чемпионата Италии проходят без зрителей, сегодня Итальянский олимпийский комитет выступил с постановлением отменить все спортивные состязания до 3 апреля, данное постановление должно быть утверждено премьер-министром страны.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир