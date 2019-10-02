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Каппело пытался привезти Месси в «Ювентус», когда ему было 16 лет

19:20
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал, как пытался пригласить лидера «Барселоны» Лионеля Месси в Турин.

— Мы видели Пеле по телевизору, затем Марадону и Месси, — цитирует Sky Sport Italia Капелло. —  Мне повезло встретить их, они — те, кто исполняют такие вещи, о которых другие даже не задумываются. В их крови есть ДНК гения. Я попросил его у «Барселоны» в аренду в 16 лет, но они дали мне понять, что рассчитывают на него, несмотря на его юный возраст".

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