Капитан «Ромы» Пеллегрини выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини выбыл до конца сезона, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, капитан римской команды получил растяжение первой степени правого подколенного сухожилия во время тренировки. Хавбеку потребуется около двух месяцев на восстановление.

В этом сезоне на счету 28-летнего итальянца 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

После 35 матчей «Рома» с 63 очками занимает 5-е место в серии А.