Ди Лоренцо — о поражении «Наполи» от «Милана»: «Мы проанализируем свои ошибки»

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в гостевом матче 5-го тура серии А.

«Это наше первое поражение в чемпионате, и это разочаровывает, особенно потому, что мы столкнулись с некоторыми трудностями в обороне. Мы ожидали другого испытания. Отсутствие игроков не может быть алиби, травмы — это часть каждого сезона, и игроки должны быть готовы заменить тех, кто недоступен.

Мы проанализируем свои ошибки, особенно те два пропущенных гола в начале матча, которые вывели «Милан» на правильный путь сегодня. В подобных матчах большое значение имеют детали.

Все решалось в двух областях: они были сильнее перед воротами и очень-очень хорошо оборонялись, особенно в верховых единоборствах», — цитирует 32-летнего итальянца RAI.

«Наполи» в 5 матчах набрал 12 очков и занимает третье место в таблице серии А.