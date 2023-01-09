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Сегодня, 03:07

Капитан «Милана» считает «Рому» лучшей командой Италии по игре на стандартах

Евгений Козинов
Корреспондент
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Давиде Калабрия.
Фото Global Look Press

Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал ничью с «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. «Россонери» уверенно вели со счетом 2:0 до 87 минуты, а затем пропустили два мяча.

«Мы думали, что выиграли матч, но это было не так, и, честно говоря, неприемлемо терять очки после такой хорошей игры. Думаю, что единственный способ, которым «Рома» могла доставить нам проблемы — это стандарты. Это лучшая команда серии А по игре на стандартах. Мы не должны были допускать этого, мы были глупы. Такая игра должна нас разозлить, потому что должны были сыграть лучше на последних минутах», — цитирует Football Italia Калабрию.

«Милан» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на шестой строчке — 31 очко.

Футбол
ФК Милан
ФК Рома
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Салернитана» и «Торино» сыграли вничью, «Милан» не смог обыграть «Рому» и другие матчи 17-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
3
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
12
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
13
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
14
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
15
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
7.01 22:45
Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 1 : 1
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 2 : 2
8.01 17:00
Специя – Лечче
 0 : 0
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 0 : 2
8.01 22:45
Милан – Рома
 2 : 2
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
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Эмполи

 7 1 2
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