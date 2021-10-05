Капитан «Дженоа» получил травму

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито получил травму. У 34-летнего защитника диагностирована травма голеностопа, сообщает Sky Sport Italia.

По предварительным данным, он выбыл из строя минимум на месяц.

В нынешнем сезоне Кришито провел в серии А 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.