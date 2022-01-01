Капитан «Дженоа» Кришито может продолжить карьеру в МЛС
Капитан «Дженоа» Доменико Кришито может продолжить карьеру в МЛС. 35-летний итальянец получил предложение от клуба «Торонто», сообщает Corriere dello Sport.
Кришито предложили краткосрочную сделку до декабря 2023 года, с сопутствующим размером оклада в 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Кришито провел 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Сейчас футболист восстанавливается после травмы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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