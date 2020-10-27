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Капитан «Аталанты» рассказал, почему Иличич пропустил концовку прошлого сезона

21:17
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Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал о причинах, по которым полузащитник клуба Йосип Иличич пропустил концовку прошлого сезона.

«У него был коронавирус, и он впал в депрессию.

Наступает момент, когда голова просто взрывается. Теперь с ним все в порядке", — сказал Гомес TyC Sports.

В начале августа стало известно, что Йосип страдает из-за проблем с психикой. У игрока наступила депрессия: по некоторым данным — из-за измены жены, по другой информации — на него сильно повлияла ситуация с коронавирусом и количество смертей в Италии.

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