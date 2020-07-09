Капитан «Аталанты»: «Хотим удержаться на третьем месте, но это не предел»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес после победы над «Сампдорией» в матче 31-го тура чемпионата Италии рассказал о целях на оставшуюся часть сезона.

— Есть ли у нас ограничения? Нет. Наша цель заключалась в том, что снова квалифицироваться в Лигу чемпионов и побить командный рекорд в 72 очка. «Аталанта» всегда хочет совершенствоваться, игроки никогда не расслабляются. Думаем ли о «Ювентусе»? Мы всегда думаем о следующей игре. Мы еще не обыгрывали «Ювентус» в чемпионате. Будем надеяться, что сейчас самое время, — отметил Гомес в интервью Sky Sport.



После 31-го тура «Аталанта» занимает третье место, набрав 66 очков. Лидирующий в чемпионате «Ювентус» имеет в своем активе 75 баллов.