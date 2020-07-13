Капитан «Аталанты» Гомес признан лучшим игроком серии а в июне
13 июля 2020, 17:44
Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес стал лучшим игроком чемпионата Италии в июле, сообщается в официальном Twitter лиги.
32-летний аргентинец провел три матча, в которых отметился четырьмя голевыми пасами. Также Гомес стал первым игроком серии а в 21 веке, который сделал за сезон 15 ассистов.
В текущем сезоне Гомес провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 18 результативных передач.
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