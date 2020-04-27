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Капитан «Аталанты» Гомес постригся налысо во время карантина

22:21
Алехандро Гомес. Фото sempreinter.com.
Алехандро Гомес. Фото sempreinter.com.
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Нападающий «Аталанты», капитан команды Алехандро Гомес постригся налысо. Он опубликовал фотографию в Instagram. Сезон в Италии прерван из-за коронавируса.

— Многие критиковали мою прическу, поэтому я решил постричься, — написал аргентинец.

32-летний Алехандро Гомес в текущем сезоне провел 33 матча за «Аталанту» и забил семь мячей при 12 голевых передачах.

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