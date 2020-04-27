Капитан «Аталанты» Гомес постригся налысо во время карантина
22:21
Нападающий «Аталанты», капитан команды Алехандро Гомес постригся налысо. Он опубликовал фотографию в Instagram. Сезон в Италии прерван из-за коронавируса.
— Многие критиковали мою прическу, поэтому я решил постричься, — написал аргентинец.
32-летний Алехандро Гомес в текущем сезоне провел 33 матча за «Аталанту» и забил семь мячей при 12 голевых передачах.
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