Капитан «Аталанты» Гомес постригся налысо во время карантина

Нападающий «Аталанты», капитан команды Алехандро Гомес постригся налысо. Он опубликовал фотографию в Instagram. Сезон в Италии прерван из-за коронавируса.

— Многие критиковали мою прическу, поэтому я решил постричься, — написал аргентинец.

32-летний Алехандро Гомес в текущем сезоне провел 33 матча за «Аталанту» и забил семь мячей при 12 голевых передачах.