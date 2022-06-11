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Капелло заявил о кризисе в игре сборной Италии при Роберто Манчини

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил о кризисе в игре сборной Италии под руководством Роберто Манчини.

«Мне кажется, что у Манчини есть четкое представление о том, как заставить команду играть и настроить на матч со сборной Англии. Он понимает, как пользоваться игрокам, которые есть в его распоряжении. Сейчас есть кризис в игре сборной, во многом это связано с тем, что итальянские команды не могут выиграть Лигу чемпионов», — приводит «РБК Спорт» слова Капелло.

В июне этого года сборная Италии проиграла Аргентине (0:3) в «Финалиссиме», а также сыграла вничью с Германией (1:1) и победила Венгрию (2:1).

Манчини руководит итальянцами с мая 2018 года. В июле 2021 года команда выиграла чемпионат Европы.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62a4bb829a794764e39221cb
Роберто Манчини
Фабио Капелло
Футбол
Сборная Италии по футболу
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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Специя – Наполи
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
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22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
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 0 : 0
22.05 22:00
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П
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Николо Барелла

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Итан Ампаду

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