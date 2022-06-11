Капелло заявил о кризисе в игре сборной Италии при Роберто Манчини

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил о кризисе в игре сборной Италии под руководством Роберто Манчини.

«Мне кажется, что у Манчини есть четкое представление о том, как заставить команду играть и настроить на матч со сборной Англии. Он понимает, как пользоваться игрокам, которые есть в его распоряжении. Сейчас есть кризис в игре сборной, во многом это связано с тем, что итальянские команды не могут выиграть Лигу чемпионов», — приводит «РБК Спорт» слова Капелло.

В июне этого года сборная Италии проиграла Аргентине (0:3) в «Финалиссиме», а также сыграла вничью с Германией (1:1) и победила Венгрию (2:1).

Манчини руководит итальянцами с мая 2018 года. В июле 2021 года команда выиграла чемпионат Европы.