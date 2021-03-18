Капелло считает, что у итальянских команд низкое качество футбола

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло поделился мнением о причинах неудач итальянских клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«К сожалению, в Италии играют в медленный футбол. Нет интенсивности и агрессии. Мы думаем, что можно побеждать только за счет тактики и владения мячом, но это сложно реализовать, когда ты играешь против команд с определенным уровнем мастерства и интенсивности.

В четырех ответных матчах 1/8 финала, которые прошли во вторник и в среду, мы увидели, что победили те команды, которые действовали интенсивнее. Качество итальянского футбола низкое, у нас нет смелости, и мы страдаем от команд, у которых есть чуть больше, чем у нас», — сказал Капелло Sky Sport Italia.

Впервые с 2016 года ни один итальянский клуб не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» вылетел, проиграв «Порту» по сумме двух матчей (1:2, 3;2), «Аталанта» проиграла «Реалу» (0:1, 1;3), «Лацио» уступил «Баварии» (1:4, 1:2).