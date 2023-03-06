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Сегодня, 14:07

Капелло считает, что Миранчук заслужил награду игрока месяца чемпионата Италии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на появление Алексея Миранчука в списке номинантов на звание игрока месяца в серии А.

«Миранчук номинирован на звание футболиста месяца? Конечно, Алексей заслужил эту награду», — сказал Капелло «СЭ».

Также в топ-5 номинантов попали: Федерико Баскиротто из «Лечче», Анхель Ди Мария из «Ювентуса» и Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, представляющие «Наполи».

В нынешнем сезоне 27-летний Алексей Миранчук провел за «Торино» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Алексей Миранчук
Анхель Ди Мария
Виктор Осимхен
Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
Футбол
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«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
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«Лацио» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
10
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
11
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
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3.03 22:45
Наполи – Лацио
 0 : 1
4.03 17:00
Монца – Эмполи
 2 : 1
4.03 20:00
Аталанта – Удинезе
 0 : 0
4.03 22:45
Фиорентина – Милан
 2 : 1
5.03 14:30
Специя – Верона
 0 : 0
5.03 17:00
Сампдория – Салернитана
 0 : 0
5.03 20:00
Интер – Лечче
 2 : 0
5.03 22:45
Рома – Ювентус
 1 : 0
6.03 20:30
Сассуоло – Кремонезе
 - : -
6.03 22:45
Торино – Болонья
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 23 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 16 1 0
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