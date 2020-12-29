Капелло рассказал, на кого бы обменял Дибалу в «Ювентусе»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, что думает о результатах нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

«Пауло оставляет незаконченное впечатление. Его игра очаровывает, но сомнения остаются. Объяснение одно — коронавирус. Он обладает невероятными качествами, всем — что нужно.

Форму можно вернуть с помощью тренировок. Он должен быть готов на все 100 процентов. Если ты не в форме, сознание заставляет тебя бороться не только с соперниками, но и с одноклубниками, обществом и тренером.

Я бы не обменял Дибалу на Погба. Но на Харри Кейна — мог бы", — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2020/21 27-летний аргентинец провел 8 матчей в серии A, забив 1 гол.