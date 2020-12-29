Капелло рассказал, на кого бы обменял Дибалу в «Ювентусе»
14:45
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, что думает о результатах нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
«Пауло оставляет незаконченное впечатление. Его игра очаровывает, но сомнения остаются. Объяснение одно — коронавирус. Он обладает невероятными качествами, всем — что нужно.
Форму можно вернуть с помощью тренировок. Он должен быть готов на все 100 процентов. Если ты не в форме, сознание заставляет тебя бороться не только с соперниками, но и с одноклубниками, обществом и тренером.
Я бы не обменял Дибалу на Погба. Но на Харри Кейна — мог бы", — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.
В сезоне-2020/21 27-летний аргентинец провел 8 матчей в серии A, забив 1 гол.
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