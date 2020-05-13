Капелло отказался обменивать Де Росси на Давидса

Экс-главный тренер «Ромы» Фабио Капелло признался, что отверг обмен Даниэля Де Росси на полузащитника «Ювентуса» Эдгара Давидса. Итальянец тренировал римлян с 1999 по 2004 год.

— Я хотел привезти Давидса в Рим, поэтому «Юве» попросил Де Росси включить в сделку. Я отказался, — цитирует Corriere dello Sport Капелло. — После того, как он дебютировал, я предупредил всех, что этот игрок не собирается покидать «Рому». Он с самого начала показал, что является настоящим лидером.