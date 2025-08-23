Капелло назвал «Наполи» главным претендентом на победу в серии А в сезоне-2025/26

Бывший главный тренер «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло считает «Наполи» фаворитом серии А в сезоне-2025/26. На второе место он поставил «Интер».

«Шаги, которые в «Наполи» предприняли на трансферном рынке этим летом, были абсолютно идеальными. Им удалось добиться такого прогресса, что они поднялись в таблице прогнозов по сравнению с прошлым сезоном.

Я знаю Киву (главного тренера «Интера» — прим.) с тех пор, как он был игроком. И я уверен, что у него есть характер, способный улучшить игру «Интера». Это команда, которой просто необходимо прийти в себя после тяжелого завершения прошлого сезона. У них есть игроки. Будет достаточно просто дать им психологический толчок и убедить их вернуться к нормальной жизни», — цитирует 79-летнего специалиста Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2024/25 «Наполи» выиграл серию А, «Интер» занял второе место в турнирной таблице.