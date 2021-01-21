Капелло: «Кокорин был большой надеждой российского футбола, но заблудился»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Кокорин обладает всеми качествами, которые необходимы форварду, чтобы преуспеть, но ему нужно привыкнуть к другому футболу и другой обстановке. Интеграция и языковой барьер — это те проблемы, которые не стоит недооценивать. Когда ты не знаешь языка, даже тренеру становится трудно объясняться.

У него нет проблем со способностями на поле. Он был большой надеждой российского футбола, но заблудился. Я не могу точно прокомментировать его характер, потому что видел его только в течение короткого периода в расположении сборной», — сказал Капелло Radio Bruno.

В ближайшее время российский форвард отправится в Италию для прохождения медицинского обследования и в случае успешного результата подпишет с «фиалками» контракт сроком на 3,5 года.

В составе сборной России Кокорин провел 48 матчей и забил 12 мячей.