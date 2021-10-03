Капелло: «Когда увидел Ибрагимовича, сразу понял, что хочу тренировать его»

Итальянский тренер Фабио Капелло высказался о форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче, которому сегодня, 3 октября, исполнилось 40 лет.

«Никогда не забуду, когда впервые обратил внимание на Ибрагимовича. В «Роме» мы играли тренировочный матч против «Аякса», тогда я наблюдал за Златаном на протяжении всего матча. Я сразу понял: хочу тренировать и развивать этого парня.

Златан — один из лучших игроков, с которыми я когда-либо работал в своей карьере. Почему? Он такой игрок, который всегда хочет сделать следующий шаг, всегда хочет развиваться», — цитирует Капелло Expressen.se.