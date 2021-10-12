Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о шансах своих соотечественников получить «Золотой мяч».

«Пять итальянцев среди номинантов — это хороший знак. Такого не было с тех пор, как я выиграл «Золотой мяч» в 2006 году. Жоржиньо заслуживает награду. Но я уверен, что выиграет Месси», — цитирует Каннаваро Football Italia.

Также он оценил возможности вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы получить награду.

«Для вратарей, как и для защитников, это всегда очень сложно. Это не совпадение, что только Яшин выиграл его. У Джанлуиджи будет несколько возможностей, если он продолжит в том же духе», — сказал Каннаваро.

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. В числе претендентов пять игроков сборной Италии: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Жоржиньо и Николо Барелла.