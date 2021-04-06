Каннаваро встал на защиту Пирло

Бывший игрок сборной Италии Фабио Каннаваро высказался по поводу критики главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

Сообщалось, что в скором времени клуб может уволить специалиста. Решающей игрой станет матч с «Наполи».

«Когда «Ювентус» выбирал Пирло, они знали, что у него нет опыта. Это логично, нужно дать ему время окрепнуть, в том числе в отношениях с командой. На кону еще 30 очков, было бы правильно оставить все как есть. Пирло сделал много хорошего для «Ювентуса»: внедрил молодых игроков, справился с непростым коллективом. Конечно, некоторые вещи не работают, Андреа ошибался — он человек», — цитирует Каннаваро La Gazzetta dello Sport.