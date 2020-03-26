Каннаваро пожертвовал 30 тысяч масок больнице в родном городе

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро пожертвовал 30 тысяч масок для больницы в своем родном городе — Неаполе. Италия — один из эпицентров пандемии коронавируса.

— Я предпочитаю не говорить об этом, — приводит слова итальянца Voetbal International. — Имеет смысл только то, что такие люди, как я, всегда готовы помочь. Этот вирус влияет на меня, таким образом показываю свою связь с людьми. Кроме того, не хочу обсуждать это с прессой, это что-то личное. Надеюсь, что пожертвование будет полезно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.