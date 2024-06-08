Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера «Удинезе»

Главный тренер «Удинезе» Фабио Каннаваро сообщил, что покинул команду.

«Президент Поццо сообщил мне сегодня о решении клуба не продолжать наши профессиональные отношения. Желаю удачи клубу, игрокам и замечательным болельщикам «Удинезе», — написал Каннаваро в соцсетях.

50-летний итальянец возглавлял команду с апреля. Под его руководством «Удинезе» провел 6 матчей, одержал две победы, трижды сыграл вничью и уступил в одной встрече. Команда заняла 15-е место в серии А в минувшем сезоне.