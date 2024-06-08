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Сегодня, 17:25

Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера «Удинезе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фабио Каннаваро.
Фото Reuters

Главный тренер «Удинезе» Фабио Каннаваро сообщил, что покинул команду.

«Президент Поццо сообщил мне сегодня о решении клуба не продолжать наши профессиональные отношения. Желаю удачи клубу, игрокам и замечательным болельщикам «Удинезе», — написал Каннаваро в соцсетях.

50-летний итальянец возглавлял команду с апреля. Под его руководством «Удинезе» провел 6 матчей, одержал две победы, трижды сыграл вничью и уступил в одной встрече. Команда заняла 15-е место в серии А в минувшем сезоне.

Фабио Каннаваро
Футбол
ФК Удинезе
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
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 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
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11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
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 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
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 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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