Бывший полузащитник «Фиорентины», «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего «фиалок» Александра Кокорина в «Кальяри».

«Для Кокорина главное сейчас играть в футбол. Если сделка между «Фиорентиной» и «Кальяри» будет гарантом того, что он будет играть за основной состав, то почему бы и не переходить. Не очень хорошо постоянно сидеть на скамейке запасных. Может быть, смена обстановки пойдет ему на пользу, и он заиграет, правда, пока пользы от переходов из одного клуба в другой мы не видим: в «Спартаке» не заиграл, в «Фиорентине» не играет, а сейчас еще и «Кальяри». Все зависит от него, сами понимаете, травмы и остальное — плохая вещь», — рассказал Канчельскис «СЭ».

Кокорин в сезоне-2020/21 принял участие в трех матчах «Фиорентины» и результативными действиями не отличился. В итальянскую команду он перешел из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с «фиалками» рассчитан до 2024 года.

(Ангелина Коляда)